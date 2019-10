Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Genoa: "Bernardeschi sta bene, ha sbagliato sotto porta come hanno sbagliato altri, è un discorso che investe la squadra e non solo lui".



SQUADRA - "Sta facendo piuttosto bene, si è adeguata ad un nuovo modo di giocare, ci sono tante situazioni da perfezionare ma è normale. Abbiamo ancora potenziale da esprimere e buoni margini di miglioramento. Abbiamo preso la strada giusta consapevoli che c'è ancora parecchio da lavorare".



ACCIACCATI - "Pjanic vediamo oggi, ieri non era in condizioni di giocare. Higuain è uscito senza danni da un impatto violento. Ha dei punti di sutura, è uscito un po' scosso, ieri non era completamente a posto per potersi allenare. Vediamo. Bentancur ha fatto allenamento con noi, Douglas ieri si è aggregato al gruppo ma viene da 45 giorni di inattività e ha fatto un allenamento. Vediamo se sarà in grado di fare un piccolo spezzone".



TIRI - 46% di tiri in porta? E' ottimistico, noi abbiamo una azienda di statistiche diversa. Nelle ultime 5-6 partite stiamo creando, ci mettiamo nelle condizioni di essere pericolosi ma segnamo poco. Se sia un problema più materiale o mentale se ne può discutere tutta la vita, secondo me è più mentale".



GENOA - "Ha una qualità sorprendente per le qualità fisiche che ha. Mi sembra che in pochi giorni qualcosa abbia inciso Thiago Motta anche se quello precedente prediligeva qualità tecniche e palleggio e Thiago Motta può aver trovato terreno fertile. Abbiamo visto qualcosa anche dell'Under 19 del PSG per vedere cose che non si sono viste nell'ultima partita".



CONFRONTO - "Ho espresso la mia opinione e il mio timore. Vediamo se riusciamo a preparare esercitazioni ma dobbiamo anche essere cattivi in certi tipi di conclusioni altrimenti le esercitazioni restano fini a sé stesse".



FORMAZIONE - "Vediamo oggi,la situazione generale perché senza Gonzalo diventa difficile pensare ad un 4-3-3. Vediamo quali sono i giocatori a disposizione e poi decidiamo"



DIFESA - "Vorrei ricordare che siamo la miglior difesa del campionato. Il campionato è cambiato e i gol subiti non potranno mai essere quella di 5-6 anni fa, la media gol del campionato è più alta. Noi nelle ultime partite abbiamo preso gol quasi solo su rigore. La situazione non è così negativa. Sicuramente dobbiamo lavorarci sopra ma considerare anche che il campionato italiano porta sempre più gol".



GENOA - "Come ho detto prima, mi hanno sorpreso per qualità tecniche. La classifica non è completamente veritiera sulla qualità della squadra. Buona qualità tecnica, attaccanti pericolosi: dà la sensazione che valgano di più di dove sono ora. Partita difficile, ma giocando ogni 3 giorni sono tutte di grande livello di difficoltà. Caricare una partita e subire un down, poi ricaricarsi per la successiva, non è così scontato. Fa parte della mentalità di una grande squadra, ma non è da dare per scontato".