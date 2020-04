Maurizio Sarri, allenatore della Juve, è intervenuto in una diretta sul canale ufficiale del club bianconero, durante la quale ha svelato anche un aneddoto: “Quando allenavo in Eccellenza in Toscana avevo la fissazione di mettere la macchina sempre nello stesso posto, i ragazzi se ne erano accorti e ogni tanto mettevano una macchina lì apposta. Mi ricordo che una volta entrai in spogliatoio e dissi al ragazzo che gli avrei dato tre minuti per spostarla altrimenti l'avrei fatto io in un'altra maniera. Lui non uscì, io misi la macchina dietro e gliela portai via. La partita poi è finita 2-0 per noi e non mi ha potuto dire niente. Facciamo un lavoro talmente legato a episodi e a prestazioni di altre persone che in queste situazioni le mente umana è scaramantica. Ma tutti gli addetti ai lavori li hanno".