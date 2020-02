Non solo in conferenza stampa. Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ieri sera ha parlato anche a Esporte Interativo, che ha fatto uscire le dichiarazioni del tecnico bianconero a poche ore dalla partita di Champions contro il Lione: “Messi e Klopp ci danno favoriti? Io penso che ci stanno prendendo in giro, siamo una delle squadre forti, ma ci sono squadre più forti di noi in questo momento in Europa. E come minimo ci sono 10 squadre che hanno come obiettivo la Champions. Per noi lo è, ma a differenza di quelli nazionali che ci sentiamo fortemente in obbligo di dover raggiungere, per noi a questi livelli è un obiettivo-sogno. Non abbiamo l'obbligo di raggiungerlo perché in Europa non siamo tra le squadre economicamente più forti, ci sono squadre con fatturati maggiori, però abbiamo l'obbligo di provarci e ci proveremo".



LIONE - "Partita difficile, in trasferta poi la Champions lo è sempre estremamente. Contro una squadra forte, discontinua ma forte. Quindi partiamo da una sfida ad eliminazione diretta difficile".



RONALDO - "Cristiano in questi ultimi 2-3 mesi sta facendo benissimo, per noi è trascinante in campo, anche per i compagni, durante la settimana, perché è un professionista quasi maniacale. Essendo un esempio riesce a trascinare tutti".



DYBALA - "Stessa libertà? Sì, è un giocatore fantasioso, gli piace girare per il campo alla ricerca della palla. Ha queste caratteristiche, vanno rispettate, il meglio lo dà così".