Possiamo essere d’accordo sul nutrire alcuni dubbi per il mercato juventino a due velocità: rapidissimo in entrata, lentissimo in uscita. Potremmo anche aggiungere che buona parte dei problemi derivano dalla gestione Marotta, dal rinnovo precipitoso di certi contratti, ma va anche detto che Paratici era ben al corrente della questione.E, se è vero, che rilevante è la motivazione tecnica di tale decisione, altrettanto chiaro il fatto che forse la responsabilità doveva essere chiaramente condivisa.