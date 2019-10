Maurizio Sarri pensa a diversi cambi di formazione per la sua Juventus già a partire dalla sfida col Lecce di sabato pomeriggio. Tra chi potrebbe riposare, secondo Tuttosport, c'è anche Cristiano Ronaldo, impegnato in sette partite negli ultimi 24 giorni tra club e Portogallo. Fin qui CR7 ha saltato solo la trasferta col Brescia in campionato, giocando tutti i minuti delle altre 10 gare stagionali. L'idea dell'allenatore è quella di schierare un attacco tutto argentino, con la coppia Dybala-Higuain in campo insieme dal primo minuto.