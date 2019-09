La Juve che affronterà il Verona sarà rinnovata negli uomini. Tanto il turnover previsto per la gara con gli scaligeri. In difesa, secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Sarri potrebbe concedere una chance dal 1' minuto a Merih Demiral, difensore ex Sassuolo, che tanto bene ha fatto nel precampionato. Il difensore potrebbe prendere il posto di Bonucci, che ad oggi non ha mai rifiatato. Sulla fascia destra potrebbe invece essere arretrato Cuadrado, con Danilo spostato a sinistra, per far riposare un altro elemento sempre utilizzato, Alex Sandro.