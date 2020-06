Il tridente che Maurizio Sarri sta pensando di schierare nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, rappresenta una mezza rivoluzione in casa Juve: Douglas Costa a destra, Dybala al centro e Cristiano Ronaldo dall'altra parte. Una soluzione alternativa dovuta alle condizioni di Gonzalo Higuain ancora non al top della forma e alla scelta di non piazzare Ramsey sulla trequarti dove convince poco. Se questo tridente dovesse funzionare, potrebbe essere riproposto anche nelle prossime partite.