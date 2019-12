Il tecnico della Juve Maurizio Sarri ha parlato a Sky Sport dopo la sfida vinta per 3-0 contro l'Udinese. Ecco le dichiarazioni riportate da TuttoJuve.com: "Risposte post Champions? Dopo la Champions è la prima volta che facciamo bene, sessanta minuti di ottimo livello, potevamo gestire meglio il tre a zero. I tre? In questo momento stanno bene, una squadra che cerca poco il palleggio e cerca gli attaccanti, potevano andare su palle perse e vaganti, abbiamo fatto bene, potevamo permettercelo, quando hanno palleggiato di più, abbiamo sofferto, soluzione straordinaria da tenere in considerazione, in certe partite e situazioni.



Se so già prima che partita faranno? Loro oggi per sessanta minuti hanno fatto bene la fase difensiva bloccando le ripartenze, quello che ci serve, in fase offensiva, hanno fatto quanto richiesto e bene, in una partita di palleggio, la situazione può cambiare. Con il Bayer si poteva giocare così, perchè erano meno intensi, con quella sensazione, oggi l'Udinese non costruisce molto da dietro ma gioca in verticale. Pronto a farsi criticare quanto giocherà Bernardeschi? Mi hanno criticato anche per altro, sono pronto".