Alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Roma Maurizio Sarri in conferenza stampa ha parlato anche della condizione di Adrien Rabiot, in crescita rispetto ai primi mesi di Juve: "Vediamo come è uscito. Ha avuto un paio di colpi seri nell'ultima partita. Aveva un dito del piede gonfio ieri, oggi stava già meglio, domani valuteremo. Ha qualità fisiche importanti anche a livello di recupero. Sta crescendo di condizione e vedo che sta recuperando bene tra una partita e l'altra. Vediamo come sta domani, ieri ero più pessimista, oggi più ottimista".