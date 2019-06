La panchina della Juventus continua a non avere un padrone; dopo l'addio di Massimiliano Allegri, infatti, la dirigenza bianconera non ha ancora piazzato l'affondo decisivo per il tecnico del futuro. I nomi sulla lista di Paratici sono sempre tre: Sarri, Guardiola e Pochettino. Il primo resta il candidato numero uno, ma la Juve continua a tentennare, forse in attesa di un segnale da Manchester, con la possibile esclusione del City dalla Champions che potrebbe cambiare le carte in tavola. E' notizia delle ultime ore, però, che sta riprendendo quota anche il nome di Pochettino, pronto, stando a quanto riporta la stampa inglese, a lasciare la Premier League.