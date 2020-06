Una vittoria che serviva. Per la classifica e per il morale. Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati per la Juventus che rientra da Bologna con due gol segnati e zero subiti.propiziato dalla verticalizzazione di De Ligt e il colpo di tacco di Bernardeschi. Sprazzi di Juve sarriana. Si sono visti e si è visto che la condizione fisica della squadra sta crescendo.