Maurizio, allenatore della, parla a Sky Sport dopo la vittoria nel derby contro il: "Non era una partita semplice, lo sapevamo. Forse abbiamo pensato che era facile, il rigore ci ha innervosito, ci ha fatto perdere il controllo della partita, lì abbiamo sbagliato noi. Abbiamo avuto un inizio di secondo tempo confuso, poi quando le squadre erano completamente stanche è venuta fuori la nostra qualità"."Abbiamo lasciato un po' troppo la palla scoperta, venivamo infilati quando andavamo in pressione coi centrocampisti, non ci siamo mossi benissimo, ci infilavano coi due trequartisti con una certa continuità a fine primo tempo"."Rapporto buono, diretto, schietto, senza nascondersi niente. Io non ho mai avuto dubbi su di lui, 2-3 anni fa segnava tantissimo, la scorsa è stata una stagione sfortunata. Gli ho sempre detto come deve giocare, come deve allenarsi e come deve atteggiarsi, lui dice le cose a me. Deve stare più vicino a Ronaldo e all'area, è un bene per tutti" ."Il gol su punizione? Io pensavo non lo soffrisse, poi a fine partita mi ha detto 'finalmente', quindi vuol dire che un po' lo soffriva"."Mi ha sorpreso non tanto per le qualità individuali, ma quanto per l'applicazione e la disponibilità ad allenarsi con la linea difensiva, ha una concentrazione fuori dal normale. E' un difensore forte. Sta giocando con due giocatori davanti che fanno bene, Bernardeschi sta facendo benissimo, e da quella parte lavoriamo bene. E' una zona di campo fondamentale"."Se Gigi batterà il record di Del Piero di presenze con la Juve (705 Del Piero, 670 Buffon, ndr)?Quello di gol non dovrebbe batterlo, stia tranquillo. Ma sull'altro un po' rischia...".