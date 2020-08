Maurizio Sarri commenta a Juventus TV la vittoria dello scudetto: "La Coppa in mano? E' un bell'effetto. Prima parlavo con Rocchi e gli ho detto che ero preoccupatissimo che lui smettesse di arbitrare perché ogni volta che ha arbitrato lui ho vinto un trofeo (ride ndr). Ero preoccupatissimo. E' un effetto bello". Rocchi infatti era anche l'arbitro di Arsenal-Chelsea finale di Europa League vinta dai Blues di Sarri un anno fa.



RIASSUNTO SCUDETTO - "E' stato un titolo clamorosamente difficile per le vicende nostre interne che abbiamo vissuto con tantissimi infortuni, giocatori positivi al covid e tutto il resto. Per vicende collettive, finire un campionato 12 mesi dopo l'inizio, 13 mesi dopo che è iniziato il ritiro è qualcosa di tosto. Situazione così anomala che anche se, come noi eravamo convinti di essere i più forti, c'erano venute condizioni per cui era facile anche poterlo perdere, è stato un cammino faticoso e questo ci ha portato a mollare nel finale. Parliamoci chiaro, dopo la partita con la Lazio a livello inconscio eravamo tutti convinti di aver vinto lo scudetto. Nel finale di campionato abbiamo giocato con meno determinazione, ora dobbiamo ritrovarla tutta perché ne abbiamo bisogno in questa partita".