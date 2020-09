Maurizio Sarri alla Roma? Come scrive il Corriere della Sera, Paulo Fonseca, allenatore dei giallorossi, è sotto osservazione e la nuova proprietà, qualora il campo non vedesse risultati, potrebbe cambiare tutto: Ralf Rangnick in dirigenza e l’ex allenatore della Juventus in panchina. Se il portoghese non convincerà, sarà rivoluzione in casa giallorossa.