L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta in rimonta per 2-1 in Champions League contro la Lokomotiv Mosca.



LOKOMOTIV - "Problemi ne abbiamo avuti pochi, siamo andati sotto purtroppo e la situazione si è complicata. La partita è stata difficile, siamo stati bravi a non perdere la testa. Abbiamo preso dei rischi, alla lunga sapevamo che si poteva mettere a posto se fossimo andati in ansia. Abbiamo fatto il record di possesso palla e supremazia territoriale, c'era il rischio di innervosirsi e non è andata così".



TRIDENTE - "Perché ho rischiato il tridente Dybala-Higuain-Ronaldo? Ho visto che la Lokomotiv non avevano più gambe e testa per ripartire, era il momento di azzardare la formazione così".



MONOFASCIA - "Attaccata solo una fascia? Purtroppo siamo legati come modulo e anche per le caratteristiche dei giocatori. Siamo andati spesso sulla destra anche perché Dybala tende molto a decentrarsi sulla destra quando gioca sulla trequarti. Abbiamo convogliato troppo spesso il gioco in una direzione".



COSA NON HA FUNZIONATO - "Abbiamo preso gol su una punizione dalla loro metà campo, eravamo coi quattro difensori troppo larghi, abbiamo sbagliato".



FISICAMENTE STANCHI - "Non abbiamo sbagliato né approccio né partita, eravamo fisicamente meno brillanti delle ultime prestazioni. Siamo stati mono ritmo, abbiamo iniziato e finito a 10 all'ora. Rientra nella normalità essere stanchi se giochi ogni tre giorni, dopo il gol subito dovevamo essere più brillanti".



CAMBIO RITARDATO - "Higuain nell'intervallo ha chiesto due o tre minuti per completare il riscaldamento. Tridente? Stasera c'erano i presupposti giusti, li potremo riveder. Se gli avversari e la partita ce lo consentiranno li userò ancora".