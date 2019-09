Quattro gol subiti su palla inattiva dalla Juve. Per Sarri è un problema di concentrazione e non tattico. Lo spiega lui stesso in conferenza stampa prima della partita con il Verona: "​Si parla delle palle ferme in questo momento perché abbiamo pagato sulle palle ferme ma a me non piace molto buttare via qualcosa quando non funziona. Mi piace cercare di capire quando non funziona, vediamo se riusciamo a migliorarci. Il difetto in questo momento è di attenzione e aggressività che paghi in tutti i modi. Se marchi a uomo lo paghi lo stesso, è un problema da risolvere".