Nella conferenza pre Milan, l'allenatore della Juve Maurizio Sarri ha parlato del rapporto con Gonzalo Higuain: “Durante la stagione ho letto che ho litigato con tutti, ma in realtà litigo solo con Higuain. Non so perché, ma è sempre stato cosi. Forse perché anche lui necessita di avere un contralto per tirare fuori qualcosa da se stesso. Mentalmente sta meglio, fisicamente non so che tipo di tenuta possa avere. Negli ultimi giorni si e allenato con continuità, sembra stare bene in questo momento. Ma anche lui ha avuto poca continuità di allenamenti, ma sta meglio dal punto di vista mentale”.