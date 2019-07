Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa a Nanchino. Tra i temi toccati, anche quello della fascia da capitano: "Il capitano è Chiellini. In sua assenza, scaleremo per numero di presenze. La fascia per me è simbolica, il capitano vero è chi ha l'atteggiamento giusto negli spogliatoi".