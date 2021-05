. Eppure fino alla firma ci sono sempre nuove insidie che possono far saltare operazioni molto bene indirizzate, anche se è sempre mancato qualcosa per far credere che la trattativa fosse all'ultima curva.E più in generale, anche pubblicamente, l'ad Carnevali ha fatto intendere come l'obiettivo del Sassuolo sai quello di cedere Locatelli in Italia, quindi alla Juve perché nessuno come il club bianconero ha saputo fare sul serio per il centrocampista della Nazionale.: sul piatto soprattutto Nicolò Fagioli, ma anche Gianluca Frabotta (ora nel mirino del Basilea) e i tanti giovani di proprietà bianconera con cui realizzare preziose plusvalenze.che per accontentare Roberto De Zerbi (sempre più vicino alla panchina degli ucraini) sta facendo di tutto pur di arrivare al suo pupillo. ECosì i nuovi contatti Juve-Sassuolo son serviti per chiare a che punto si sia alzata l'asticella: l'apertura dei neroverdi resta totale ma ora sono i bianconeri a dover fare qualcosa di concreto per pareggiare o almeno avvicinare la proposta degli ucraini, a conti fatti superiore di circa 15 milioni, tanti. Provando magari a far leva sulle ambizioni del giocatore, che pure non direbbe di no ad almeno un'altra stagione al fianco di De Zerbi, per di più così ben pagato.