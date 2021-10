Dopo appena undici minuti dall'inizio di Juventus-Sassuolo Massimiliano Allegri è costretto a fare il primo cambio: fuori De Sciglio, dentro Alex Sandro. L'ex terzino del Milan è costretto a uscire per un problema al ginocchio sinistro dopo un contrasto con Frattesi. Dopo l'intervento dello staff medico De Sciglio è uscito dal campo zoppicando.



L'UOMO ASSIST - In attesa di capire l'entità dell'infortunio, per stasera Allegri dovrà rinunciare a De Sciglio che aveva totalizzato due assist nelle ultime tre partite, contro Roma e Zenit.