L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi ha dichiarato a Canale 5 dopo la sconfitta sul campo della Juventus in Coppa Italia: "Sono contento della prestazione, ma è un peccato. Penso che ci siamo spartiti un tempo per uno: nel primo tempo abbiamo fatto meglio noi, nella ripresa ci hanno schiacciato un po' di più. Forse il pari sarebbe stato più giusto e giocarcela ai tempi supplementari sarebbe stato il premio per la prestazione delle due squadre. Abbiamo sbagliato qualcosa nel secondo gol e ci sta. Ci stavamo pregustando i supplementari, avevamo qualche defezione e infatti i cambi sono stati fatti per gestire le forze. Saremmo andati volentieri ai supplementari, ce li saremmo meritati poi brava la Juve che ci ha creduto di più. Dobbiamo essere bravi perché oggi anche se abbiamo giocato bene abbiamo perso e quando si perde non si può essere contenti. Posso essere soddisfatto della prestazione, ma dobbiamo essere bravi a dare continuità a quello che stiamo facendo a partire dalla prossima partita con la Roma. Non avremo Scamacca, Raspadori, Djuricic e Toljan, dovremmo ricaricare le pile e preparare al meglio la prossima sfida".