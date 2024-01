Juve-Sassuolo: il match d'andata spaventa Allegri, ma le quote spingono i bianconeri. Vlahovic in pole

Sarà la Juventus a chiudere il quadro della ventesima giornata di Serie A. I bianconeri ricevono il Sassuolo per rispondere al successo dell'Inter e riportarsi a due lunghezze di ritardo. La quarta vittoria di fila della squadra di Allegri si gioca tra 1,36 e 1,38, mentre il colpo esterno degli emiliani, che all'andata si imposero 4-2, è offerto a 8. Il pareggio, che manca dal luglio del 2020, è in lavagna a 4,60. Dalla pesante sconfitta al Mapei Stadium, la Juventus ha cambiato marcia, inanellando undici vittorie e tre pareggi. Dall'altro lato, nello scorso week-end, il Sassuolo ha ritrovato i tre punti dopo sei partite e intende strappare un risultato positivo anche domani, soprattutto dopo le vittorie di Hellas e Cagliari, che hanno accorciato la bassa classifica. In perfetto equilibrio a 1,85 le quote di Goal e No Goal, mentre l'Over è in vantaggio a 1,65 sull'Under, proposto a 2,20. Dusan Vlahovic ha sempre trovato il gol nelle tre partite casalinghe da lui disputate contro il Sassuolo in Serie A: il serbo è in pole tra i marcatori a 2, seguito a 2,25 da Arkadiusz Milik e a 2,50 da Kenan Yildiz. Tra i neroverdi, invece, vale 6,50 la rete di Armand Lauriente, che finora ha realizzato un solo gol, proprio nella gara d'andata contro la Juventus.