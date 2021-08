Nella trattativa Locatelli le distanze sono immutate: dopo l’ultimo incontro di ormai una settimana fa non ci sono stati nuovi contatti. Il club neroverde aveva chiesto un rilancio dei potenziali compratori sia a livello di impegno economico (dai 32 milioni offerti ai 40 richiesti) sia sulla formula (da prestito biennale con riscatto condizionato a prestito annuale con obbligo di riscatto). Ma la Juventus, almeno per ora, non ha intenzione di modificare l’offerta considerandola già "congrua", come detto pubblicamente anche dal vicepresidente Nedved.

Sempre chiara e ferma anche la posizione del centrocampista, che vuole la Juve e che ha comunicato anche direttamente a Carnevali di non voler considerare offerte dall’estero. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, le piste inglesi sono da considerarsi già archiviate: il futuro di Locatelli sarà un trasferimento a Torino oppure la permanenza al Sassuolo.



Al momento, secondo Tuttosport, la Juve è ferma a 25 milioni: 5 per il prestito biennale più 20 per l’obbligo di riscatto condizionato a degli obiettivi, cui si aggiunge la percentuale del 15% sulla eventuale futura rivendita del giocatore. Il Sassuolo, invece, punta (almeno) a 35 milioni: 5 per il prestito di un anno e 30 per l’obbligo di acquisto dopo una stagione.