Juve-Sassuolo in TV: ecco chi saranno i telecronisti

Juventus-Sassuolo, partita valida per la 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno, in programma questa sera alle 20.45 all'Allianz Stadium, sarà trasmessa questa sera in esclusiva su Dazn. La telecronaca sarà a cura di Stefano Borghi, mentre il commento tecnico sarà a cura di Massimo Ambrosini.