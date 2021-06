La partita è iniziata da mesi, anzi quasi un anno., determinato a compiere questo passo all'interno della sua carriera: c'è l'intesa per ingaggio e durata del contratto (cinque anni a oltre 3 milioni netti a stagione), c'è la certezza di mettere Locatelli al centro del progetto della nuova-vecchia Juve di Max Allegri.. Ma che non sposta il Sassuolo da una posizione di forza in questa trattativa.Questo è un dettaglio non di poco conto, considerando come la prossima estate vedrà la Juve già dover completare l'acquisto di Federico Chiesa, altri 40 milioni più 10 di bonus sul piatto, per quanto ogni operazione vedrà poi pagamenti pluriennali., c'è Raduin cima alla lista delle preferenze di Giovanni Carnevali ma la Juve propone come alternative anche Nicolòe Felix: se non si dovesse arrivare a un'intesa su questa seconda valutazione, allora bisognerà completare l'affare solo cash, soluzione che la Juve vorrebbe scongiurare.