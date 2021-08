Il (possibile) giorno della verità. Il giorno che può segnare l'accelerata decisiva: è iniziato a metà pomeriggio il quarto incontro tra Juve e Sassuolo per Manuel Locatelli. Un incontro atteso, programmato da tempo, con la presenza delle rispettive dirigenze al completo. L'ad Carnevali e il ds Rossi per i neroverdi, il neo-ad Arrivabene e il ds Cherubini per i bianconeri: oggetto della discussione è, chiaramente, l'intesa da trovare per il centrocampista azzurro, tornato ad allenarsi agli ordini di Dionisi in attesa di novità. A differenza di quanto annunciato inizialmente, il summit non si sta svolgendo alla Continassa, quartier generale della Juve.



LE CIFRE - Juve che, dal canto suo, studia la soluzione idonea. La richiesta del Sassuolo resta di 35 milioni di euro, la proposta bianconera è ferma a 25 più bonus, per un totale di 32 milioni. Incontro iniziato, può essere il giorno della svolta.