L'estate scorsa è stato vicino ma non c'erano tempi e risorse per affondare il colpo. Ora Manuel Locatelli sembra però il colpo per il centrocampo bianconero più possibile in assoluto. Costa circa 40 milioni, ma lui vuole la Juve e il Sassuolo apre a formule creative e pagamenti dilazionati, anche se poi alla fine sempre 40 milioni devono tornare ai neroverdi. Che pure possono valutare contropartite, il nome di Fagioli circola da tempo, così come quello di Dragusin (che deve firmare il rinnovo).