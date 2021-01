Arriva la vittoria, ma che sofferenza per la Juve. Che gioca male anche in superiorità numerica, ma alla fine vince. Ed è quello che conta. Bene Danilo, il gol premia il coraggio di Ramsey, mentre Ronaldo si salva solo allo scadere. Queste le pagelle di Calciomercato.com.dalle sue parti non ci si arriva quasi mai, sul gol forse non può nulla.buona partita, controlla Traoré senza problemi pur dovendo gestire il peso della diffida. Suo il gran tiro dalla distanza che spezza gli equilibri a inizio ripresa. Coronando quella che fin qui è forse la miglior stagione dai tempi del Porto.pronti via e si fa ammonire per un fallo su Caputo che lo porta a scuola, è sempre lui a lasciare Defrel libero di girarsi e tirare in porta in occasione dell'1-1.roccioso, si fa vedere anche sotto porta, non impeccabile sul gol di Defrel nemmeno lui.si sovrappone con continuità ma quando viene puntato va sempre in affanno. Poi però si riscatta con l'assist per Ramsey.: doveva dare continuità, non trova giocate decisive, però non molla di un centimetro e costringe Obiang al fallo da rosso (41' st).detta i tempi nel breve, ma non inventa mai niente di decisivoammonito per un fallo in ritardo, senza McKennie si ritrova a dover correre per tutti (1' st: perde il duello con Locatelli): parte ispirato ma è costretto al cambio quasi subito (18' pt: entra con voglia però gli sembra mancare sempre qualcosa negli ultimi trenta metri e soprattutto in area di rigore, lo trova appena in tempo pe famare i tre punti. 41' st: esce per infortunio al 43', ma a parte qualche calcione di troppo subito non era mai riuscito a farsi notare (43' pt: già nel primo tempo ha due occasioni, una clamorosa a porta vuota, le spreca malamente. Dà una grande palla a Ronaldo, con una giocata da top)sempre un pelo in ritardo, fuori fase più che fuori forma, si divora il gol della vittoria. Lo trova quando ormai il peggio era passato.All.la Juve proprio non trova continuità di rendimento ma in un modo o nell'altro la trova in termini di risultato, vince bene a San Siro e poi soffre col Sassuolo in casa pur giocando in superiorità numerica per più di un tempo. Però son tre punti pesanti, mentre la squadra perde i pezzi.: non subisce gol né tiri nello specchio nel primo tempo, ma va spesso a farfalle in uscita. Strepitoso su Ronaldo a inizio ripresa, rivedibile nelle altre occasioni.: McKennie sembra un pericolo maggiore di Ramsey, gli va bene che lo statunitense debba uscire quasi subito (28' stgiovanissimo, potenziale importante): roccioso il giusto, comanda la difesa con personalità (41' st: discute a distanza con Bonucci, ci mette tutta l'esperienza che ha per resistere ai tentativi bianconeri e se Ronaldo non fa paura significa che ha fatto bene il suo lavoro: controlla Chiesa e non è facile in questa fase, ma è lui a lasciarsi sorprendere alle spalle da Ramsey: si fa cacciare per un fallo a metà campo tutt'altro che inevitabileha passo, tecnica e fisico, avrebbe fatto molto comodo alla Juve già in questa stagionesi nota poco, ma quando parte palla al piede sa fare paura. De Zerbi lo premia tenendolo in campo anche in dieci e lui risponde con un gran gol (22' stentra quando c'è da soffrire): non entra nel vivo del gioco (1' st: si piazza al fianco di Locatelli e impedisce alla Juve di far fruttare la superiorità numerica)ha il merito di provarci, suo lo spunto che dà il via al gol di Defrel: duello rusticano con Bonucci, le dà e le prende, non al meglio viene sacrificato dopo il rosso a Obiang (1' st: sbaglia qualcosa di troppo)All.: la forza delle idee, che il Sassuolo non abbandona mai anche sotto di un gol e di un uomo.