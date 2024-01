Juve-Sassuolo, le pagelle di CM: così è vero Vlahovic, super Danilo. Disastro Consigli

Nicola Balice, inviato a Torino

Juventus-Sassuolo 3-0



Juventus



Szczesny 7: la gara d'andata è solo un ricordo, la parata sul contropiede di Berardi è solo l'ennesimo capolavoro stagionale.

Rugani 6,5: quest'anno non ne sbaglia una.

Bremer 6,5: sovrasta Pinamonti. Facile? Non per tutti.

Danilo 7: una sbavatura a cui rimedia in prima persona, in crescita e nel secondo tempo giganteggia.

Cambiaso 6,5: grintoso, cattivo, affamato (42' st Alex Sandro s.v.).

Miretti 7: un assist e una prova con i giri giusti nella doppia fase (12' st Weah 5: ha la gamba per mettere definitivamente in ginocchio il Sassuolo, non la sfrutta proprio mai).

Locatelli 6,5: mai in difficoltà nella doppia fase.

Rabiot 6: si gestisce, giusto così. Intanto c'è e la Juve con lui non ha mai paura.

Kostic 6: si accende a intermittenza, meglio delle ultime volte anche se non ancora ai suoi livelli (37' st Iling s.v.).

Yildiz 6,5: le prende, le dà. Giocatore vero. E che giocatore, anche quando non incanta (16' st Chiesa 7: uno spezzone abbondante, e si regala un gol con una traccia di futuro. Sarà staffetta con Yildiz?).

Vlahovic 8: prende la mira, fa gol. Anzi, due. Belli, importanti, che lo fanno sorridere. Così è un fattore, aiuta a tutto campo la Juve, da quando si è sbloccato la media realizzativa è quella giusta (37' st Milik s.v.).



All. Allegri 7: la Juve non rallenta, anzi accelera, impara dai suoi errori. E ora si prepara al sorpasso.



Sassuolo



Consigli 4: bravo, anzi bravissimo Vlahovic. Ma lui doveva fare meglio e chiude pure peggio. La Juve si conferma bestia nera, sono 61 i gol subiti in carriera contro i bianconeri.

Pedersen 5,5: soffre, pure troppo.

Erlic 5: Yildiz lo porta a spasso, lui ci si fa portare (1' st Tressoldi 5,5: quando entra la partita è ormai compromessa).

Ferrari 5: lento, Vlahovic è un rebus senza soluzione.

Viti 5: non è un terzino, si vede, se ne accorge soprattutto Cambiaso (29' st Missori 5.5: non sposta nulla).

Thorsvedt 5,5: ci metta il fisico, non basta (24' st Volpato 5.5: non punge mai).

Boloca 5,5: ex di turno, soffre la verve di Miretti.

Berardi 5: serata no, per un tempo non si vede, nella ripresa quello che crea poi lo spreca.

Matheus Henrique 5,5: trequartista tattico, mai in partita.

Laurienté 6: unico a provarci, non è molto ma è qualcosa (39' st Mulattieri s.v.).

Pinamonti 5: non ne prende una.



All. Dionisi 5: non riesce a opporre reale resistenza alla Juve.