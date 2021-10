incolpevole sul gol di Frattesi, prima ne aveva evitato uno a Berardi, non gli riesce il miracolo allo scadere.non è dalla sua parte che la Juve balla (35' st Kulusevski sv)impreciso in fase di impostazione, non lucidissimo dietro, alla fine era da tutt'altra parte.dopo il gol di Frattesi va fuori giri, patisce tutti.: troppo poco in campo, ma era partito di nuovo alla grande. Che peccato (12′ ptentra a freddo, ci mette un po' a rodare, si fa colpevolmente bruciare da Frattesi).spina nel fianco, comunque cerca sempre di creare qualcosa di pericoloso.gioca male ma trova il guizzo che sembra valere almeno il pareggio, alla fine non riesce a opporre resistenza né all'assist di Berardi né all'incursione di Maxime Lopez.ci mette gamba e ci mette voglia, come spesso accade in mediana è però solo a farlo (35' stritrova il campo dopo il Covid, niente di nuovo rispetto alle prestazioni di questa stagione (1' st: un po' nervoso ma almeno prova a rianimare una Juve svuotata).olpisce il palo e lì svolta la partita, ci prova ma non ci riesce. Perfetta la punizione che pennella per la testa di McKennie. E' l'unico a crederci.serata no, spesso in fuorigioco, sempre fuori partita (18' stcambia volto all'attacco, molto meglio di Morata).All.era una partita da vincere, la Juve la perde malamente.fa buona guardia senza essere mai costretto a veri miracoli.si limita al compitino, anche da esterno alto (41' stsovrasta Morata e salva sulla linea il tiro di Cuadrado.comanda una difesa che tutto sommato soffre poco, poi però McKennie gli salta in testa e firma il pareggio.: Chiesa e Cuadrado sono pessimi clienti, tutto sommato se la cava.secondo gol in serie A in pochi giorni, giocatore vero (26' stentra nel momento di maggior pressione bianconera, soffre il ritmo).sa sempre qual è la cosa giusta da fare, alla fine fa una cosa da campione.: un bel primo tempo, poi si perde un po' e infine trova la giocata che vale i tre punti quando serve perfettamente Maxime Lopez.spesso cambia posizione con Defrel, bene ma non benissimo (17' stuno spezzone per sgomitare).tanto lavoro sporco, serviva questo (41' stche bella la palla per Frattesi (26' st Toljan 6: la solita prova ordinata).All.: ottimo primo tempo, anche quando la Juve alza i giri del motore il suo Sassuolo tiene bene il campo, vincendo anche meritatamente.