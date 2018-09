Un tempo per prendere le misure, un altro per vincere senza affanni. Così la Juve ottiene altri tre punti contro il Sassuolo, trovando soprattutto le prime reti di uno scatenato Cristiano Ronaldo. E ottimi segnali arrivano anche da Cancelo ed Emre Can. Queste le pagelle di Calciomercato.com.



Juventus-Sassuolo 2-1

JUVENTUS

SZCZESNY 6: ordinaria amministrazione

CANCELO 7.5: non doveva giocare, eppure una volta gettato nella mischia appare tra i più reattivi. Quando esce palla al piede è uno spettacolo autentico

BONUCCI 5.5: cresce un passo alla volta, ma salta a vuoto in occasione del gol di Babacar. Ed è il terzo gol simile che subisce la Juve

BENATIA 6.5: anche meglio di Bonucci in marcatura, puntuale nell'anticipo e senza passaggi a vuoto

ALEX SANDRO 5.5: l'avvio è svagato, in generale è chiamato a giocare con il freno a mano tirato con Cancelo sull'altra fascia più libero di offendere, concludendo la sua partita con una chiusura in ritardo che poteva complicare il finale di gara (35' s.t. CUADRADO ng)

KHEDIRA 6: fascia di capitano al braccio, si fa sentire quando serve

EMRE CAN 7: davanti alla difesa detta i tempi con caratteristiche diverse da Pjanic, porta sostanza e controlla la zona. Quando serve alza il ritmo, la conduzione del contropiede che porta al 2-0 è impeccabile. Se sta bene diventa complicato immaginare possa restare “solo” una prima alternativa (26' s.t. BENTANCUR 6: sembrava dovesse scendere in campo da titolare, sarà per la prossima volta. Essere quinta scelta di questo centrocampo è un'opportunità a 21 anni, non una bocciatura).

MATUIDI 6.5: corre e rincorre, ultimo ad arrivare in ritiro e già il più in forma di tutti

DYBALA 6: più trequartista che attaccante esterno, o per meglio dire regista d'attacco in assenza di Pjanic. Un paio di numeri, qualche verticalizzazione illuminante, un po' di lavoro sporco sempre più necessario per scendere in campo. Ma negli ultimi sedici metri non si vede.

MANDZUKIC 5.5: non incide come nelle precedenti sfide (16' s.t. DOUGLAS COSTA 4: nel finale perde la testa con Di Francesco, graziato, meritava il rosso che arriva grazie alla Var)

CRISTIANO RONALDO 7.5: nei primi quarantacinque minuti è l'unico a provarci per davvero, anche se va per conto suo. Poi si riprende quel gol sfumato con la Lazio, facendo letteralmente esplodere di gioia l'Allianz Stadium, in silenzio per un tempo intero. E in campo aperto è devastante. Ha una voglia matta, segna due gol e potevano essere anche di più. Ben arrivato.



All. ALLEGRI 6.5: di fatto ripropone il rombo per fare spazio a Dybala, ennesima carta tattica che aggiunge al suo mazzo. Ed è felice profeta dei primi gol di Ronaldo. La Juve arriva al debutto in Champions in rampa di lancio.



SASSUOLO

CONSIGLI 6.5: strepitoso sulla goffa botta di Lirola da due passi, in difficoltà con la palla tra i piedi ma sa invece come fare tra i pali

LIROLA 6: Ronaldo lo punta e lo ripunta, lui si arrangia senza perdere la testa e Consigli gli risparmia un clamoroso autogol

MARLON 5.5: ha un grande potenziale, si vede a occhio nudo pur essendo ancora un po' troppo leggero per reggere l'urto di Cristiano Ronaldo e soci

FERRARI 4.5: stagione dopo stagione la sua crescita è continua, di questo Sassuolo deve essere anche leader. Fatta una doverosa premessa come questa, l'errore che spalanca la porta del gol a Ronaldo è una follia tecnica imbarazzante

ROGERIO 6: ha qualità quando c'è da spingere, ha sempre meno incertezze quando viene puntato però non ha ancora passo per tenere Douglas Costa (27' s.t. DELL'ORCO 5.5: entra per provare ad arginare Douglas Costa ed evitare troppi danni nel risultato, si arrangia come può)

BOURABIA 5.5: bada al sodo

LOCATELLI 6.5: al Sassuolo sembra già aver ritrovato quelle certezze perdute nell'ultima fase della sua esperienza al Milan (38' s.t. BABACAR 6.5: entra e segna, ma è tardi)

DUNCAN 6: corre e combatte, proprio quello che serve

BERARDI 5.5: forse un po' nervoso, conferma di essere in una condizione psico-fisica che non viveva da tempo e proprio per questo ci si poteva aspettare qualcosa di più

BOATENG 6: il suo ruolo è quello del centravanti che non dia punti di riferimento alla difesa, lo interpreta con grinta e qualità nonostante

DJURICIC 5.5: fedelissimo di De Zerbi, fa quello che serve provando a metterci qualcosa di suo palla al piede senza troppo successo (15' s.t. DI FRANCESCO 5.5: non cambia di niente la sostanza)



All. DE ZERBI 6: un tempo di ottimo Sassuolo, un altro a dover prendere atto della superiorità della Juve. La sensazione è che l'avvio di campionato non sia frutto del caso.



@NicolaBalice