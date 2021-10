(calcio d'inizio alle ore 18.30 in diretta tv su Dazn) è una gara valevole per la decima giornata di campionato in. Dopo il pareggio di domenica sera a San Siro contro l'Inter, i bianconeri vogliono tornare all'appuntamento con i tre punti per restare a -10 dal Milan primo in classifica.. Rabiot e l'ex di turno Locatelli sono favoriti nei ballottaggi con Cuadrado e Bentancur.. Raspadori e Toljan partono in vantaggio su Defrel e Muldur.JUVENTUS (4-4-2): Perin; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Chiesa, Arthur, Locatelli, Rabiot; Morata, Dybala. (A disp. Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, Alex Sandro, Pellegrini, Ramsey, Bentancur, McKennie, Cuadrado, Kulusevski, Kaio Jorge). All. Allegri.SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez; Berardi, Raspadori, Traoré; Scamacca. (A disp. Pegolo, Satalino, Goldaniga, Ayhan, Peluso, Muldur, Kyriakopulos, Magnanelli, Harroui, Henrique, Semele, Defrel). All. Dionisi.Arbitro: Sacchi, assistenti Bottegoni e Rossi, Marcenaro quarto uomo, Ghersini e Giua al Var.