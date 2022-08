E' la Juventus a chiudere il primo turno della Serie A 2022-23. A Torino arriva il Sassuolo di Dionisi, che, orfano di Scamacca e con Raspadori in bilico (e fuori dai titolari), cerca di confermarsi come mina vagante del campionato. I bianconeri hanno condotto una massiccia campagna acquisti e schierano dall'inizio Bremer in difesa e Di Maria nel tridente, ma Allegri deve fare a meno degli infortunati Szczesny e Pogba. La Vecchia Signora può contare sulla vena realizzativa casalinga di Vlahovic e su Kostic a gara in corso, mentre il Sassuolo si affida come sempre ad un Berardi sempre più bandiera ed uomo squadra.



IL DATO - Nelle ultime 12 stagioni di Serie A in cui ha fatto il suo esordio stagionale in casa, la Juventus ha vinto ben 11 volte; unica eccezione lo 0-1, dell’agosto 2015, contro l’Udinese, con gol di Cyril Thèréau. Il Sassuolo vuole ripetere l'impresa dello scorso campionato, quando è riuscito a imporsi all'Allianz Stadium per 1-2.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



JUVENTUS (4-4-1-1): Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, De Sciglio; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, McKennie; Di Maria; Vlahovic. All. Allegri



SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur; Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Defrel, Kyriakopoulos. All. Dionisi.



