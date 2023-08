La decisione del Sassuolo di togliere Domenico Berardi dal mercato non ha trovato d’accordo il giocatore, pronto a puntare i piedi pur di trasferirsi alla Juventus. Stando a quanto appreso da SassuoloNews.net, l'attaccante italiano si sta allenando con i giocatori che non rientrano nei piani tecnici della rosa per sua volontà.