mentre la dirigenza bianconera predica calma e prudenza. Il budget è quello che è, vicino allo zero, la rimonta in atto tiene però fortunatamente in vita anche il discorso scudetto e questo in verità può portare ad accelerare, per quanto il piano sia quello di attendere almeno la partita con l'Inter.Al di là delle battute, ancora ieri tra Giovanni Carnevali e Fabio Paratici si è parlato di questa possibile operazione. Che vede una discreta base di partenza, quella rappresentata dalla reale possibilità di trovare un'intesa comune. E di questo si è discusso quasi a oltranza anche nella giornata di oggi, con, già in passato d'altronde Scamacca è stato attenzionato dalla Juve e dopo l'exploit con la maglia dell'Ascoli sono arrivati tentativi piuttosto decisi.avendo ora trovato in Destro e Shomurodov le punte titolari aspettando sviluppi sul fronte Piatek. Il Sassuolo poi non esclude la cessione di un giocatore comunque fuori per il momento dai piani, anzi potrebbe rappresentare una preziosa fonte di guadagno per nuovi investimenti considerando la spesa di mezzo milione per acquistarlo dal Psv nell'ormai lontano 2017.bianconero.