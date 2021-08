e regalare a Massimiliano Allegri il rinforzo più desiderato per il centrocampo.La distanza su formula e valutazione complessiva del giocatore della Nazionale non è stata colmata nemmeno nell'ultimo summit dei giorni scorsi, ma la volontà comune è di continuare a trattare per trovare una soluzione che soddisfi tutti quanti.- Perchécome naturale rimpiazzo del calciatore lecchese. Aprendo anche alla soluzione del prestito annuale con obbligo di riscatto, ma non di più per ora.invece - che parallelamente porta avanti i contatti con l'entourage di Pjanic per riportare a Torino il bosniaco -- In tutto questo c'ènel cuore dell'ex Milan, ma è altrettanto chiaro che il Sassuolo non può permettersi di portare avanti questa storia troppo per le lunghe, con l'inizio del campionato di Serie A fissato tra due settimane. L'ad Carnevali aveva fissato una sorta di ultimatum nella giornata di oggi, ma è disposto a concedere almeno un'altra chance alla Juve pur di venire incontro al desiderio di Locatelli di approdare alla Juve. Un altro round dunque, sarà quello decisivo?