Paratici voleva De Ligt, poi però si è ritrovato con un pugno di mosche e idee alternative. A raccontarlo è il Corriere dello Sport, secondo cui i bianconeri riterrebbero inarrivabile pure Varane del Real Madrid. Chi resta? Skriniar. Al quale però l'Inter ha rinnovato il contratto. Per Zhang ora servirebbe un'offerta da 100 milioni. Praticamente quanto vale Dybala. Restano tanti profili, comunque, sotto osservazione: Ruben Dias non sarebbe in pole, Hummels e Umtiti non convincerebbero, proprio come Manolas e Boateng. Chi resta? Savic. Che intriga, pure tanto. Aspettando poi l'arrivo di Romero del Genoa (forse già a inizio anno) e la crescita di Demiral e Magnani (al momento al Sassuolo).