La Juventus sta provando ad accelerare sul mercato in uscita, per avere la possibilità di affondare i necessari colpi in entrata. Uno dei nomi caldi è Douglas Costa, accostato con insistenza al Manchester United. Ma oggi Sportmediaset affianca il nome dell'ala brasiliana alla sua ex squadra: il Bayern Monaco. Si tratterebbe infatti di uno scambio alla pari tra Douglas e Thiago Alcantara, centrocampista che negli anni passati è stato un pallino bianconero. Entrambi i giocatori verrebbero valutati 30 milioni di euro.