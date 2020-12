Non solo Rovella-Portanova. Juventus e Genoa, in questi giorni al lavoro per definire l'operazione che porterà il giovane regista lombardo in bianconero e il quasi coetaneo centrocampista campano in rossoblù, starebbero trattando un altro scambio.



La dirigenza dei campioni d'Italia si sarebbe infatti convinta a riportare Luca Pellegrini, attualmente in prestito al Grifone, a Torino con sei mesi d'anticipo rispetto a quanto stabilito in estate. Difficilmente l'esterno romano resterà però alla corte di Andrea Pirlo. Più probabile che ad attenderlo possa esserci un altro prestito in Serie A.



Al contempo in Liguria potrebbe finire il pari ruolo e coetaneo Gianluca Frabotta, sempre a titolo temporaneo.