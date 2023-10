Maurizioha parlato a Sky Sport dell'approvazione del bilancio e della situazione in casa bianconera: "Questo importante aumento di capitale è la conferma dell'impegno e del legame che la famiglia Agnelli ha con la Juventus. Quest'anno festeggiamo i 100 anni, già con quest'estate con l'evento per i tifosi e proseguiranno al Pala Alpi Tour dove saranno presenti le leggende della Juve."- "La non partecipazione alle coppe europee a causa della squalifica poteva mettere in difficoltà la società, in questo modo possiamo progettare con serenità il futuro della Juve.""Sono risorse importanti che devono essere inserite in un progetto che deve coniugare sostenibilità e competitività. Nel mercato appena concluso sono stati confermati i gicoatori più rappresentativi, c'è stato il riscatto di Milik, il rinnovo di Rabiot e l'acquisto di giovani come Weah e Cambiaso. Per il futuro il progetto sportivo vedrà un mix di campioni esperti e solidi che potranno dare una struttura con dei giovani talenti che emergeranno dalla Next Gen e che individueremo con un lavoro di scouting."- "Con Allegri e Giuntoli siamo allineati sugli obiettivi della Juve. Ovvero di tornare ad essere vincente al più presto, L'atteggiamento giusto è quello di procedere passo dopo passo con i piedi molto saldi per terra. Da un punto di vista economico la qualificazione in Champions è fondamentale, l'edizione del prossimo anno sarà nuova con più squadre e più ricavi.""Molto dispiaciuto per Paul, anche noi oggi abbiamo saputo della conferma, ora attendiamo di sapere come il giocatore insieme al suo entourage deciderà di proseguire"