Lascende in campo, contro l'Atalanta, per la prima volta dopo la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte Federale d'Appello per il caso plusvalenze., amministratore delegato del club bianconero, è intervenuto a Dazn prima della partita dello Stadium: "Perché diciamo 'ingiustizia'? A nome di tutta la società vorrei prendere le distanze da quegli pseudo tifosi che hanno usato linguaggi impropri e minacce contro Gravina e Chiné. Noi sosterremo con forza la nostra difesa, ma con competenza, professionalità e rispetto nelle sedi opportune. Riteniamo questa sentenza ingiusta e iniqua. Attendiamo le motivazioni entro fine mese, ma sicuramente faremo appello al Coni per sostenere le nostre posizioni. Abbiamo posizioni molto solide e molto chiare, peraltro già accettate nel percorso ordinario. In aggiunta a queste pensiamo di averne altre, quindi continueremo. Che sia una sentenza ingiusta non lo ritengono solo la Juventus e i suoi tifosi. Ho apprezzato che tanti altri tifosi di altre squadre e personaggi noti sui social abbiano compreso l'esagerazione e l'iniquità di queste decisioni. Hanno compreso che la giustizia federale può comportarsi in modo sommario e ingiusto. Questo crea preoccupazione, oggi può succedere alla Juventus e domani a qualunque altra squadra".- "Ha un ruolo di direttore sportivo e diverse mansioni. E' inibito dal fare una serie di attività tra cui calciomercato. Ci siamo organizzati rapidamente, ho trovato compattezza tra società, management e squadra. Abbiamo nominato Calvo, persona nota nel mondo del calcio con grande esperienza maturata nel calcio anche all'estero, nel Barcellona, e in una multinazionale come Philip Morris. Sul mercato mi aiuterà direttamente insieme a Manna che ha grande competenza sul calciomercato".- "Dobbiamo essere pronti a tutto. Questa sentenza ci ha insegnato: è inutile essere ottimisti o pessimisti. Bisogna essere preparati, pronti e determinati, non ci aspettavamo che si potesse arrivare a questa dimensione ma eravamo pronti, faremo bene per quello che ci aspetta. Abbiamo un pool di avvocati preparati e capaci, porteremo avanti i nostri elementi a sostegno delle nostre convinzioni".- "Ho visto grande compattezza a partire dal primo incontro di ieri con Allegri e poi con la squadra. Sono stato anche un po' sorpreso, il gruppo è sereno e determinato. Avevamo già avuto occasione di parlare della situazione, mi sono sembrati consapevoli e preparati, anche i messaggi che hanno lanciato tramite i social confermano i loro umori e la situazione".- "Ci sarà spazio per figure più sportive come ex calciatori? Questa è una fase molto particolare, dobbiamo essere molto lucidi e darci delle priorità. Abbiamo una situazione nell'area sportiva estremamente chiara, solida e serena. Ci aspettiamo che arrivino parecchi punti dal campo. E' importante mantenere una certa disciplina e ordine, superata questa fase ci sarà una fase 2 e vedremo".- "Non c'è nulla di collegato. Ognuno ha le proprie caratteristiche, non dobbiamo scollegarci da nulla. Siamo un pool di professionisti, persone che hanno una serie di competenze dedicate alla gestione della società, sportiva e problematiche giudiziarie. Non credo che Ferrero volesse prendere le distanze da nulla, ma dire che avremo un approccio professionale".