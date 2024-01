Juve, scatto Djaló: si va verso il sì, attenzione all'ipotesi prestito

Nicola Balice e Federico Targetti

La Juventus è entrata nella fase finale della trattativa per prelevare a prezzo di saldo il difensore portoghese del Lille Tiago Djaló: dopo il sorpasso sull'Inter avvenuto negli ultimi giorni, nei quali la Vecchia Signora, al contrario dei rivali, ha aperto alla soluzione anticipata con un piccolo esborso per il cartellino del giocatore in scadenza la prossima estate.



OCCHIO ALLA FORMULA - 3 milioni di euro circa: questo l'incasso previsto per Les Dogues, e la mossa di Giuntoli dovrebbe colpire nel segno; trovano conferma le indiscrezioni uscite nel pomeriggio. Il Lille è a posto, le parti stanno trattando per capire quale possa essere la soluzione migliore, se l'impatto subito con la Juve oppure una parentesi in prestito per l'ambientamento nel calcio italiano di Serie A e tornare nelle migliori condizioni dopo l'infortunio.



WEAH CHIAMA - Stando a quanto raccontato questa mattina da Tuttosport, inoltre, Djaló ha ricevuto una telefonata da Timothy Weah, suo ex compagno di squadra al Lille, che ha parlato della Juve con entusiasmo. A questo punto c'è grande attesa per il suo probabile arrivo a Torino.