La Juventus guarda al futuro e può farlo anche grazie all'ottimo lavoro svolto in estate nella costruzione dell'attuale rosa a disposizione di Maurizio Sarri. E sul mercato c'è un giocatore appetito da tutti i top club su cui il ds Fabio Paratici non solo ha messo gli occhi da tempo, ma su cui si sta muovendo con forza nel corso degli ultimi giorni: Sandro Tonali.



TUTTI LO VOGLIONO - La Juventus quotidianamente segue gli sviluppi del centrocampista classe 2000 del Brescia e lo fa con scout costantemente al seguito nelle partite casalinghe al Rigamonti. I bianconeri non sono però soli perché fra le italiane anche l'Inter è una concorrente agguerrita, ma non vanno dimenticate anche Milan e Roma. Le rivalità più accese nasceranno però all'estero con i due club di Manchester, l'Atletico Madrid e soprattutto il PSG che sognano il colpo.



L'OFFERTA - La Juventus almeno in Italia è però davanti a tutte. Il ds Paratici si è mosso in prima persona e, secondo il Corriere dello Sport, è pronto a soddisfare le richieste del presidente Cellino per Tonali. 50 milioni di euro, non di meno dato il rendimento stagionale della stellina azzurra. Cifra che la Juventus è pronta ad abbassare con l'l'inserimento di contropartite, ma che è pronta a soddisfare. E dopo Kulusevski un altro talento top potrebbe prendere la via di Torino.