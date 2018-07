Con un Cristiano Ronaldo in più, l’attacco della Juventus è destinato inevitabilmente a cambiare. Gonzalo Higuain è ai saluti, mentre Mario Mandzukic è destinato a rimanere. Una scelta precisa, quella della dirigenza e di Max Allegri, che considera l’attaccante croato una pedina fondamentale nel proprio progetto tattico. Il classe ’86, vicecampione del mondo con la propria Nazionale, può infatti alternarsi a CR7 come centravanti oppure giocare insieme a lui da esterno o da “numero nove”. Quest’ultima soluzione è la medesima adottata dall’ultimo Real Madrid di Zinedine Zidane, con Karim Benzema a creare spazi per il compagno portoghese.