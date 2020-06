Messo a segno il colpo Arthur - oggi ha svolto le visite mediche in attesa di firmare il contratto e trasferirsi in bianconero la prossima stagione - la Juventus ora può concentrarsi sull'attacco. Chi sarà il sostituto di Higuain lì davanti? L'obiettivo numero uno di Paratici è Arek Milik, l'attaccante polacco che con il Napoli ha il contratto in scadenza nel 2021. Secondo Tuttosport è lui l'attaccante ideale per i bianconeri: per costo, età e qualità.