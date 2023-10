"In questo momento vogliamo sfruttare quel che abbiamo a disposizione, Poi dovremo fare delle valutazioni e se ci saranno delle opportunità valuteremo se è il caso di intervenire. Stiamo facendo un buon percorso"., premiato ieri come miglior ds per il Premio Scopigno al Salone d'Onore del Coni non ha chiuso le porte ad un mercato di gennaio che possa vedere la Juventus fra le protagoniste. Certo,ed è anche per questo motivo che il CFO bianconero, accompagnato dal vice, dal capo-osservatorie da tutti glistanno portando avanti un lavoro in giro per gli stadi che non si fermerà e anzi verrà implementato anche nel corso di questa sosta per le nazionali.Il campionato della Ligue 1 è di particolare interesse per il club bianconero dato che sono tanti i calciatori francesi o che giocano in Francia ad essere nel mirino della società. Il nome didel Nizza e fratello dell'attaccante dell'Inter Marcus è ovviamente in cima alla lista così come lo è quello didel Monaco. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tuttavia, uno scout della Juventus questa domenica è stato "pizzicato" sugli spalti delper assistere alla sfida contro ilfinita 3-3.Sono due i profili che sono finiti sotto la lente d'ingrandimento del club. Si tratta ditrequartista classe 2003 e gioiellino della rosa, che però contro il Lorient è stato impiegato da Grosso soltanto per 3 minuti nel finale. Ha rubato l'occhio il classe 2005, centrocampista centrale per il presente e per il futuro così come, anche se non era fra gli indiziati della vigilia,, figlio dell'ex-Arezzo Elie attaccante esterno classe 2006 autore di una doppietta nel corso della gara. Profili giovani, di prospettiva ed accessibili economicamente. La Juve guarda al mercato per i talenti del futuro.