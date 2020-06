In casa Juventus, tensione in allenamento tra Miralem Pjanic e Maurizio Sarri. Come si legge su La Stampa, il rapporto tra il centrocampista bosniaco e l’allenatore è ai minimi storici, specialmente dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Napoli. Fra i due, riporta il quotidiano torinese, ci sarebbe stato anche un importante screzio, una tensione con faccia a faccia in allenamento.



DAI 150 PALLONI AL BARCELLONA - Fra Sarri e Pjanic i rapporti erano freddi da tempo e c'era già stato un primo confronto che aveva portato, dopo il ko di Lione, alla decisione di bocciare Pjanic per il match con l’Inter dello scorso 8 marzo. Sarri, ora, avrebbe deciso di escludere il bosniaco anche dalla gara di domani sera a Bologna. E pensare che a inizio stagione l’ex tecnico di Napoli e Chelsea aveva pensato che l’ex giocatore di Lione e Roma potesse diventare il fulcro del gioco della sua Juve: “Deve toccare 150 palloni a partita”. Ora, dopo mesi di tensione, il dissidio è scoppiato. E la testa di Pjanic ormai è al mercato, al Barcellona.