Ma solo per il fatto di avere tesserato CR7, sono cresciute in maniera esponenziale le entrate degli sponsor, basti vedere i numeri del club bianconero sui social di ogni tipo.Anche se il fuoriclasse portoghese si trova a metà del percorso in bianconero con 35 anni già compiuti e per il momento senza il botto europeo che ci si sarebbe aspettati dopo il suo acquisto. Ma non è di sicuro per colpa sua se il primo tentativo in Champions è andato a vuoto, né sarà colpa sua se pure ad agosto la Juve non dovesse sfatare il tabù della coppa dalle grandi orecchie. Perché. Al netto di chi vorrebbe sempre qualcosa in più, al netto di un rapporto non sempre idilliaco con Sarri, quest'anno CR7 ha pure incrementato il proprio ritmo realizzativo tornando a macinare gol con una continuità impressionante.e. Poi ci sono quelli che nel giorno in cui la Juve celebra il suo nono scudetto di fila, riguardano a tutti gli effetti il CR7 bianconero. Che aveva iniziato la stagione in forma smagliante, per poi accusareuna sostituzione, poi un'altra e quelle parole poco gradite a Sarri contro il Milan quando sullo 0-0 lo cambiò con Paulo Dybala, poi decisivo. Subito la sosta internazionale a calmare le acque, Ronaldo gioca sempre con il Portogallo e alla fine ammette quel fastidio saltando la trasferta sul campo dell'Atalanta.fino a registrare il record di partite consecutive in gol raggiungendo Fabio Quagliarella e Gabriel Omar Batistuta (unico a non aver avuto soste però) ma con più gol all'attivo in 11 match. Dopo il lockdown la marcia riprende, così come la rincorsa a Ciro Immobile, raggiunto proprio lunedì sera nello scontro diretto, prima di tornare a inseguirlo dopo il turno infrasettimanale. Entrambi pronti a inseguire Robert Lewandowski nella corsa alla, adesso lontana appena una manciata di reti. La doppietta alla Lazio, poi, ha permesso a Ronaldo di sfondare(Edin Dzeko l'uomo capace di farlo in serie A, Bundesliga e Premier).