La Juventus è campione d'Italia e si proietta già al futuro. Perché non fermarsi mai è il diktat di Fabio Paratici, certamente tra gli artefici dei nove successi consecutivi in Serie A con un trading di giocatori che è sempre stato nella sua mentalità. Cambiare per vincere. Dopo aver già preso Arthur dal Barcellona in cambio di Miralem Pjanic, il mercato bianconero resterà nel vivo.



COLPO D'ATTACCO - La priorità è un acquisto in attacco perché Higuain potrebbe davvero andare via, se si troverà la soluzione giusta. La prima scelta è Arkadiusz Milik con cui c'è già un'intesa contrattuale, col giocatore è tutto avviato ma col Napoli bisogna trovare l'accordo. Non un percorso semplice, considerando che la Juve lo vorrebbe acquistare solo tramite scambi. Molto più complesso pensare a Duvan Zapata, inarrivabile il sogno Icardi dopo il riscatto dal PSG. Alla voce ali la Juve mantiene sempre sotto controllo la situazione Federico Chiesa, ma fin qui non ha accelerato con la Fiorentina in modo concreta. Non decolla l'idea Gabriel Jesus, blindato dal Man City.



CENTROCAMPO ED ESTERNI - A centrocampo ci sarà almeno un altro arrivo per rinforzare un reparto cui è mancato qualcosa: Locatelli piace per presente e futuro, ma il Sassuolo fa muro. Tonali è più vicino all'Inter che ai bianconeri, mentre i desideri complessi sono i soliti Paul Pogba e Nicolò Zaniolo. Il primo non è soggetto a sconti per il Manchester United che vuole rinnovarne il contratto per evitare problemi, oggi spendere 100 milioni per il francese è utopia. Zaniolo invece tra tensioni e problemi rimane comunque al centro del progetto della Roma, portarlo via non sarà affatto semplice. Occhio infine agli esterni dove Emerson Palmieri resta gradito in piena sfida all'Inter, mentre rientrerà Luca Pellegrini dal Cagliari.



SCAMBI A SORPRESA - Le sorprese potrebbero arrivare dagli scambi e opportunità proprio come quella di Arthur colta al volo col Barça. Federico Bernardeschi piace al Napoli ma la Juve non ha dato alcun via libera, gli stessi Pellegrini e Mandragora possono essere pedine da utilizzare con altri club. Ma non si escludono mosse inattese anche utilizzando altre carte come Daniele Rugani che trova sempre meno spazio, così come Cristian Romero che tornerà dal Genoa. Il mercato della Juve evolve, non si ferma. Anche dopo il nono scudetto...