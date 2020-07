L'era Marotta è definitivamente alle spalle, ora l'ex mentore è solo il rivale più temuto e combattivo. E questa prima corsa da capo solitario per Paratici è cominciata con la scelta delle scelte: via Max Allegri. Passando poi per qualche bugia ai microfoni, qualche magia per far quadrare i conti, qualche errore ma anche qualche grande colpo di mercato. MaIntanto il bilancio almeno parziale si può trarre, con alcuni momenti chiave di questa lunghissima stagione del Paratici solista.. Poi la decisione di virare, scegliendo Maurizio Sarri. Che per ora non ha convinto al netto del nono scudetto.L'Ajax non ha fatto sconti ma Paratici alla fine ha ottenuto quello che voleva, quello che serviva. Poi il bilancio si sistema in altri modi. E anche la rosa si rattoppa in qualche modo, considerando come poi l'attacco fosse di primo piano ma ridotto all'osso e Alex Sandro non avesse una sola alternativa di ruolo.C'è chi storce il naso, ma l'obiettivo è stato raggiunto. Attraverso cessioni più o meno pesanti, ma soprattutto dando vita a scambi esagerati di primo piano o tra giovani. Maa più riprese definito al centro del progetto e invece ceduto a gennaio al Borussia Dortmund provando a limitare i danni., scaricato senza mezzi termini e poi svincolato., solo che l'argentino ha fatto saltare il trasferimento con United, Tottenham e infine Psg. Rivelandosi determinante in questa stagione.